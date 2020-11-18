О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе

МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало высказывания Владимира путина о Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт
18 ноября 2020 г. 17:05
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
0 : 00
0 : 00

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало высказывания Владимира Путина о Нагорном Карабахе.

Как передает Report, в министерстве заявили, что Азербайджан высоко ценит усилия российской стороны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН и единственная из трех государств-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ страна, непосредственно граничащая с нашим регионом, имеющая с ним давние исторические связи. Это объясняет прямую заинтересованность России в укреплении безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе.

В интервью было достаточно подробно рассказано о важной роли, которую посредничество главы российского государства сыграло в достижении договорённостей от 9 ноября. Личная роль президента России, его подпись под трехсторонним заявлением от 9 ноября представляют собой его исключительно важный вклад в процесс мирного урегулирования и гарантию необратимости этого процесса.

Полностью разделяем оценку президента России о том, что важным достижением трехстороннего заявления является прекращение кровопролития. Азербайджанская сторона всегда и полностью, начиная с первых минут войны, поддерживала призывы международного сообщества к прекращению огня.
В своем интервью президент России также коснулся истории процесса урегулирования.

Особую важность имеют слова президента России о том, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджана. Эта позиция России опирается на прочный фундамент резолюций Совета Безопасности ООН, решений ОБСЕ и других международных организаций.

Прозвучавшее в интервью президента России заявление о том, что оккупированные территории нашей страны находились под контролем Армении, носит крайне важный характер. Это свидетельствует о полном крахе попыток армянской стороны ввести мировое сообщество в заблуждение и выдвинуть на передний план незаконный режим, который был создан Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Таким же образом провалились попытки руководства Армении расширить рамки конфликта и втянуть в него Организацию Договора о коллективной безопасности. В своем интервью Президент России вновь ясно и чётко заявил, что на территорию Армении никто не покушался. Таким образом, была подтверждена позиция Азербайджана о том, что все боевые действия идут исключительно на территории нашей страны, которая была оккупирована вооруженными силами Армении в 1990-х годах.

Следует особо подчеркнуть то, что Президент России охарактеризовал возможный отказ армянской стороны выполнить условия договоренностей от 9 ноября как "огромную ошибку" и даже как "самоубийство". Мы полностью разделяем эту оценку. Как мудро отметил Президент России, достигнутое при активной поддержке России трёхстороннее заявление создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу", - сообщили в министерстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Vladimir Putinin Dağlıq Qarabağla bağlı fikirlərinə münasibət bildirib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
18 ноября 2020 г. 16:58
Хикмет Гаджиев: Враг применял белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши
Хикмет Гаджиев: Враг применял белый фосфор для поджога лесов в окрестностях Шуши
18 ноября 2020 г. 16:39
Обезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
ВидеоОбезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
18 ноября 2020 г. 15:32
Международные журналисты находятся в Физули
Международные журналисты находятся в Физули
18 ноября 2020 г. 14:45
Представитель ОИС: Всегда будем поддерживать Азербайджан
Представитель ОИС: Всегда будем поддерживать Азербайджан
18 ноября 2020 г. 14:35
МИД России: Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт
МИД России: Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт
18 ноября 2020 г. 13:11
Госсекретарь: Италия всегда поддерживала резолюции ООН по Карабаху
Госсекретарь: Италия всегда поддерживала резолюции ООН по Карабаху
18 ноября 2020 г. 12:22
Бочаров: Миф о великой и непобедимой Армении вновь полетел в мусорный ящик
Бочаров: Миф о "великой и непобедимой" Армении вновь полетел в мусорный ящик
18 ноября 2020 г. 12:06
МИД России о выполнении соглашения Арменией по Карабаху
МИД России о выполнении соглашения Арменией по Карабаху
18 ноября 2020 г. 11:58
Армяне исказили наименования сотен населенных пунктов в Карабахе
Армяне исказили наименования сотен населенных пунктов в Карабахе
18 ноября 2020 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi