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МИД Азербайджана осудил ракетный обстрел Барды со стороны Армении

МИД Азербайджана осудил ракетный обстрел Барды со стороны Армении В результате ракетного обстрела Барды 27 октября вооруженными силами Армении из РСЗО "Смерч", погибли 4 человека, в том числе малолетняя девочка, 13 человек получили серьезные ранения.
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 20:00
МИД Азербайджана осудил ракетный обстрел Барды со стороны Армении

В результате ракетного обстрела Барды 27 октября вооруженными силами Армении из РСЗО "Смерч", погибли 4 человека, в том числе малолетняя девочка, 13 человек получили серьезные ранения.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, это очередное военное преступление Армении, которая не считается с обязательствами международного гуманитарного права и грубо нарушает режим гуманитарного прекращения огня, в третий раз достигнутый усилиями международных посредников.

"Совершение очередного кровавого преступления вооруженными силами Армении в преддверии встречи в Женеве глав министерств иностранных дел обеих стран с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, является наглядным примером незаинтересованности страны-агрессора Армении в политическом урегулировании конфликта и преследования цели помешать переговорам любыми способами.

За совершение преступления против человечности в отношении мирного населения Азербайджана ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении. Призываем международную общественность занять твердую позицию, чтобы преступники понесли справедливое наказание", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry condemns Armenia's missile attack on Barda
Версия на азербайджанском языке XİN-dən Ermənistanın Bərdəyə raket atması ilə bağlı açıqlama

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