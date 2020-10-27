МИД Азербайджана осудил ракетный обстрел Барды со стороны Армении

В результате ракетного обстрела Барды 27 октября вооруженными силами Армении из РСЗО "Смерч", погибли 4 человека, в том числе малолетняя девочка, 13 человек получили серьезные ранения.

В результате ракетного обстрела Барды 27 октября вооруженными силами Армении из РСЗО "Смерч", погибли 4 человека, в том числе малолетняя девочка, 13 человек получили серьезные ранения.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, это очередное военное преступление Армении, которая не считается с обязательствами международного гуманитарного права и грубо нарушает режим гуманитарного прекращения огня, в третий раз достигнутый усилиями международных посредников.

"Совершение очередного кровавого преступления вооруженными силами Армении в преддверии встречи в Женеве глав министерств иностранных дел обеих стран с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, является наглядным примером незаинтересованности страны-агрессора Армении в политическом урегулировании конфликта и преследования цели помешать переговорам любыми способами.

За совершение преступления против человечности в отношении мирного населения Азербайджана ответственность ложится на военно-политическое руководство Армении. Призываем международную общественность занять твердую позицию, чтобы преступники понесли справедливое наказание", - подчеркивается в заявлении.