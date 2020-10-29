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МИД: Армения, отказываясь забирать Мишу Мелкумяна, демонстрирует бесчеловечное поведение

МИД: Армения, отказываясь забирать Мишу Мелкумяна, демонстрирует бесчеловечное поведение По данным Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Азербайджанской Республики, тела 30 армянских военнослужащих были переданы Армении в одностороннем порядке
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 22:46
МИД: Армения, отказываясь забирать Мишу Мелкумяна, демонстрирует бесчеловечное поведение
Миша Мелкумян

По данным Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Азербайджанской Республики, тела 30 армянских военнослужащих были переданы Армении в одностороннем порядке 29 октября в направлении села Алибейли Товузского района при участии Министерства обороны, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Как сообщили Report в МИД, днем ранее гражданское лицо, 85-летняя Евгения Бабаян, оставленная в зоне боевых действий, была передана противоположной стороне в направлении грузино-армянской границы.

"Эти шаги, предпринятые в одностороннем порядке по поручению Президента Азербайджанской Республики и основанные на принципах гуманизма, являются свидетельством добрых намерений Азербайджана, а также того значения, которое он придает международному гуманитарному праву и человеческим ценностям.

В свою очередь, армянская сторона в очередной раз продемонстрировала свое бесчеловечное поведение, в последний момент отказавшись получать 84-летнего мирного жителя Мишу Мелкумяна:

Мы отмечаем, что, несмотря на грубое нарушение Арменией объявленного трижды гуманитарного перемирия и создание ею препятствий обмену телами и пленными с обеих сторон, Азербайджан предпринял односторонний гуманитарный шаг.

Министерство обороны Российской Федерации сыграло исключительную роль в реализации этого гуманитарного шага азербайджанской стороной.

Мы, как и всегда, и в дальнейшем всегда будем руководствоваться принципами гуманизма", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Mişa Melkumyanı təhvil almaqdan imtina edərək qeyri-insani davranış nümayiş etdirib

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