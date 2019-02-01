Меркель: Процесс карабахского урегулирования потребует времени

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Процесс карабахского урегулирования потребует времени, с тем, чтобы были удовлетворены все стороны конфликта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пресс-конференции в Берлине.

"Предстоит долгий путь. Не может быть так, чтобы только одна сторона была удовлетворена. Необходимо использовать возможности Минской группы ОБСЕ", - отметила А.Меркель.