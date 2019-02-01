 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Меркель: Процесс карабахского урегулирования потребует времени

    Канцлер Германии: Необходимо использовать возможности Минской группы ОБСЕ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Процесс карабахского урегулирования потребует времени, с тем, чтобы были удовлетворены все стороны конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пресс-конференции в Берлине.

    "Предстоит долгий путь. Не может быть так, чтобы только одна сторона была удовлетворена. Необходимо использовать возможности Минской группы ОБСЕ", - отметила А.Меркель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi