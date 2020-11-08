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Мехрибан Алиева: Мы вернули нашу Шушу

Мехрибан Алиева: Мы вернули нашу Шушу Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем Instagram-аккаунте публикацией в связи с освобождением Шуши от оккупации
Нагорно-карабахский конфликт
8 ноября 2020 г. 21:52
Мехрибан Алиева: Мы вернули нашу Шушу
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем Instagram-аккаунте публикацией в связи с освобождением Шуши от оккупации.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Неимоверную гордость и радость испытывает в эти минуты весь наш народ! Шуша освобождена от оккупации! В связи с этим передаю всем нашим соотечественникам свои искренние поздравления!

После стольких лет боли, тоски, трагических событий восстанавливается историческая справедливость! Сегодняшние подвиги поколения героев, защищающих нашу Родину и освобождающих исконно азербайджанские земли от оккупации, навеки войдут в историю Азербайджана и навсегда останутся в памяти каждого из нас!

Освобождение каждой пяди азербайджанских земель дается нам благодаря героизму и мужеству, стойкости и воле к победе наших отважных солдат! Да упокоит Аллах души наших шехидов, погибших во имя Родины!

Дорогие братья и сестры!

Мы вернули нашу Шушу! Еще раз поздравляю всех с этим знаменательным историческим событием!

Пусть с каждым днем крепнет единство народа и Президента, которое является гарантом всех наших успехов и достижений, всех наших побед! Именно это единство позволяет сегодня Азербайджану демонстрировать свою мощь! Национальная солидарность, доверие, вера и поддержка народа позволяют нашему Президенту успешно справляться со всеми сложными задачами! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Biz Şuşamızı qaytardıq"

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