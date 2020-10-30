МЧС: Армения подвергает территории Азербайджана экологическому террору

Вооруженные силы Армении грубейшим образом нарушают гуманитарный режим перемирия

Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая гуманитарный режим перемирия непрекращающимся обстрелом из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе, частным домам, многоквартирным зданиям и хозяйствам, приводящий к пожарам и разрушениям, также один за другим продолжают совершать акты экологического терроризма.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, лесной массив, в котором вчера произошел пожар вследствие обстрела из тяжелых артиллерийских установок армянских вооруженных сил на территории Гёйгёльского района, находящегося вне зоны боевых действий, сегодня утром вновь подвергся обстрелу снарядами, вызвавшими очередной пожар.

В результате обстрела агрессором из установок тяжелой артиллерии также вспыхнул пожар в лесной зоне Геранбойского района. К тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. В настоящее время продолжаются неотложные меры в этом направлении. Дополнительная информация будет предоставлена.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим немедленно сообщить об этом на горячую линию "112" МЧС.