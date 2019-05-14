Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят регион в конце мая для обсуждения встречи министров

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по нагорно- карабахскому урегулированию посетят в регион в конце мая".
Об этом специальному корреспонденту Report заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Брюсселе.
"Мы пока планируем, что сопредседатели приедут в регион в конце месяца, после этого будем обсуждать. На повестке дня встреча министров, но надо ее подготовить. Как я говорил ранее, есть предложение от одной из стран-сопредседателей провести встречу на уровне министров, но надо ее подготовить", - заявил Э.Мамедъяров.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости