Сопредседатель МГ ОБСЕ: Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Братиславе в декабре

Новая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию может пройти в Братиславе в декабре.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов журналистам в Ханкенди.

"При согласии глав МИД двух стран встреча может состояться в декабре в Братиславе. При желании мы можем организовать такую встречу", - заявил И.Попов.

По его словам, посредники представили позицию и видение посредников по ряду гуманитарных вопросов, которые обсуждались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Вене.

"Мы затронули, в частности, возможность обмена журналистами (в рамках взаимных визитов в Азербайджан и Армению - ред.), а также коснулись вопросов, связанных с задержанными лицами. В этой связи мы имеем ряд идей, вокруг которых работа продолжается. Недавно посредники встречались с главой Международного комитета Красного креста, и этот вопрос также обсуждался", - отметил сопредседатель МГ от России.

Отметим, что 5-6 декабря в словацкой Братиславе пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.