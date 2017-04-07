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    Лукашенко: Конфликты на территории стран СНГ не решаются по причине разности интересов

    СНГ стоит приложить больше усилий для решения неурегулированных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ СНГ стоит приложить больше усилий для решения неурегулированных конфликтов, в том числе и в Нагорном Карабахе.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

    "Если бы мы в рамках СНГ решили приднестровскую проблему, Нагорного Карабаха проблему, проблему сегодня Донбасса в Украине, – слушайте, ну тогда надо где-то в центре евразийского пространства поставить памятник Содружеству Независимых Государств. Но мы же этого не делаем. И порой не делаем не потому, что нельзя сделать, а потому что ну разные интересы. А проблему решать надо", - заявил А.Лукашенко.

    По его словам, в вопросе разрешения конфликтов необходимо исходить из интересов людей.

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