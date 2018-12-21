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    Хиджран Гусейнова: Из-за армянских обстрелов в зоне конфликта растет число больных детей

    Беременные женщины испытывают постоянный стресс
    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Психосоциальное состояние женщин, живущих на границе, в зоне конфликта, оказывает влияние на численность детей с врожденными аномалиями".

    По сообщению Report, об этом на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

    Она отметила, что режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией нарушается ежедневно: "В результате гибнут и получают ранения гражданские лица, дети, наносится ущерб жилым и административным объектам. Это оказывает психосоциальное воздействие на женщин, они испытывают стресс. Постоянный стресс в период беременности сказывается на новорожденных, оказывает влияние на развитие детей, возникновение у них эмоциональных проблем, растет число новорожденных с врожденными аномалиями, больных детей".

    По словам Х.Гусейновой, Госкомитет провел исследования в прифронтовой зоне: "Оказалось, что большинство детей в этой зоне появляются на свет с врожденными аномалиями, хотя до начала конфликта в этой зоне испокон был мощный генетический фон".

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