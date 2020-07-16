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Ильхам Алиев: Сокрушительные удары стали хорошим уроком для армянской армии

Ильхам Алиев: Сокрушительные удары стали хорошим уроком для армянской армии Как вам известно, 12 июля армянские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по азербайджанским позициям, в результате этого внезапного удара погибли, были ранены наши военнослужащие.
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 06:47
Ильхам Алиев: Сокрушительные удары стали хорошим уроком для армянской армии

«Как вам известно, 12 июля армянские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по азербайджанским позициям, в результате этого внезапного удара погибли, были ранены наши военнослужащие. Вслед за этим Армения, как всегда, попыталась представить Азербайджан как зачинщика данной провокации, хотя это не умещается ни в какую логику».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

«У нас нет никаких военных целей на армяно-азербайджанской государственной границе. Как вам известно, несколько лет назад по моему поручению охрана части границы была возложена на пограничные войска. Это говорит о том, что в этом направлении у нас нет никаких военных планов, в принципе это не представляет никакого значения с точки зрения военных целей. Вдобавок Армения для обоснования «азербайджанский диверсии» попыталась представить совершенно глупую и, считаю, соответствующую их уровню причину. Якобы двое азербайджанских военнослужащих, нарушив на автомашине УАЗ границу Армении, пытались совершить военную диверсию.

Спрашивается, армия какой страны организует нападение на машине УАЗ с двумя офицерами и солдатами? Может, армянская армия занимается подготовкой таких «мудрых» военных операций? Но ни азербайджанская, ни какая-либо другая армия мира не предпримет такой неумный шаг. То есть, основная причина представления Арменией этой абсурдной версии заключается в том, чтобы, как всегда, свалить вину на нас. Но на сей раз в это никто не поверил. Не нужно быть военным специалистом для того, чтобы не поверить в эту абсурдную версию. На самом деле ситуация состояла в том, что, еще раз хочу сказать, по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар, и в результате этого внезапного грязного действия погибли наши военнослужащие.

Я сразу же дал все соответствующие указания. Я дал указание Вооруженным силам Азербайджана отомстить за наших военнослужащих, их кровь не должна остаться на земле, врагу надо нанести такой удар, чтобы он запомнил его на долгие годы. Одновременно Администрации Президента, Кабинету Министров, соответствующим структурам было дано указание проинформировать все международные организации об этой диверсии Армении, представить полную информацию о произошедшем. Я немедленно созвал заседание Совета безопасности, на котором отметил, что как только оперативная обстановка позволит, мы пригласим военных атташе, работающих в представительствах зарубежных стран в Азербайджане, журналистов, если будет такое желание, других представителей посольств в данный регион, ознакомим их с ситуацией, и они на месте увидят, кто совершил эту провокацию и солдаты какой армии погибли в результате этой провокации.

Еще раз хочу сказать: в результате принятых оперативных мер армянская армия получила достойный ответ. Я уже говорил на заседании Совета безопасности, что кровь азербайджанских солдат и офицеров не должна остаться на земле. По ним были нанесены сокрушительные удары, которые, уверен, стали для них хорошим уроком», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Sarsıdıcı zərbələr Ermənistan ordusuna yaxşı dərs oldu”

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