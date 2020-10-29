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Ильхам Алиев: Сближение Турции и России - это важный фактор региональной безопасности

Ильхам Алиев: Сближение Турции и России - это важный фактор региональной безопасности «Россия, и Турция наши соседи. Страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший потенциал сотрудничества между собой. Достаточно посмотреть только историю последних лет: Турция и Россия по многим вопросам и в двусторонней пов
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 08:22
Ильхам Алиев: Сближение Турции и России - это важный фактор региональной безопасности

«Россия, и Турция наши соседи. Страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший потенциал сотрудничества между собой. Достаточно посмотреть только историю последних лет: Турция и Россия по многим вопросам и в двусторонней повестке дня, и в вопросах региональной безопасности достигли большого уровня взаимопонимания».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству «Интерфакс».

«Это мы видим и в Сирии, и в Ливии, и в решении вопросов, связанных с борьбой с международным терроризмом, не говоря уже об энергетических проектах, проектах экономического, инвестиционного характера. Я всегда раньше даже до этого обострения говорил, что мы всегда приветствовали сближение Турции и России. Считаю, что это важный фактор региональной безопасности. А с учетом того, что для нас главной угрозой, не только для нас, но для региона, главной угрозой является армянский сепаратизм и экстремизм, то объединение усилий Турции и России, я считаю, было бы на пользу региону и могло бы ускорить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşması regional təhlükəsizliyin mühüm amilidir"

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