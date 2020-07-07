Ильхам Алиев: Пусть никто не забывает об апрельских боях

"В нашей позиции нет и не может быть никаких изменений, потому что у нас справедливая позиция. Она опирается как на историческую справедливость, так и международное право. У меня было достаточно заявлений по данному вопросу, в том числе в рамках межд

"В нашей позиции нет и не может быть никаких изменений, потому что у нас справедливая позиция. Она опирается как на историческую справедливость, так и международное право. У меня было достаточно заявлений по данному вопросу, в том числе в рамках международных мероприятий, об этом уже знают все. Поэтому никаких изменений в нашей позиции не может быть. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство. Все оккупированные земли должны быть освобождены от захватчиков, граждане Азербайджана должны вернуться на земли предков. Это - принципиальная позиция, которую поддерживает мировое сообщество".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Все ведущие международные организации в различные времена, в том числе в последнее время, использовали ясные выражения, приняли решения, резолюции, связанные с территориальной целостностью нашей страны. ООН, его Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Европейский Союз, Парламентская Ассамблея Совета Европы, НАТО и другие организации приняли резолюции. То есть, это – правовая плоскость, картина, полностью укрепляющая нашу позицию.

Что касается исторической справедливости, то считаю, что на Мюнхенской конференции по безопасности было достаточно заявлений об этом. Я слышал, что после моего выступления в Армении зубрят Кюрекчайский мирный договор. Очень хорошо, пусть зубрят, чтобы хорошо знали историю и не обманывали себя и международную общественность, потому что в Кюрекчайском мирном договоре нет ни слова об армянском народе. Этот договор был подписан с одной стороны Ибрагим ханом, а с другой – российским генералом. Ибрагим хан Карабахский и Шушинский – именно эти эпитеты и слова были сказаны о его должности. Так что эта историческая правда, конечно, была неожиданной для руководства Армении, они, наверное, не знали этой истории. Потому что они столько обманывали друг друга, столько лгали, что порой верят в эту ложь. Одно дело, когда премьер-министр Армении на какой-то площади в Армении говорит неправду, совсем другое, когда он без стыда и совести лжет на международном мероприятии. Он арменизировал царя, который не имеет никакого отношения к армянскому народу. Это – абсолютная ложь. "Карабах - это Армения" - очередная ложь. По этому вопросу был дан достаточно веский ответ. Ложь, связанная с происходившими в Армении событиями.

Это – одна сторона вопроса. Что касается заявления Минской группы, то мы ожидаем от них других заявлений, конкретных заявлений, хотим услышать их. Премьер-министр Армении говорит: "Карабах – это Армения". Я отвечаю на это, причем как следует. Но почему Минская группа не отвечает на это? Почему не отвечает, что это выражение по существу полностью нарушает суть переговоров, сформированных Минской группой, фактически делает их бессмысленными. Сопредседатели Минской группы отреагировали на это адекватно? Нет! Армянская сторона уже два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с вымышленными, фиктивными «лидерами» пресловутого Нагорного Карабаха. На это дается адекватный ответ? Нет. Дается некоторыми абстрактными словами, чтобы угодить и вашим, и нашим. Но это время уже прошло. Мы требуем ясности. Кем предпринимаются эти шаги? Арменией. Мы привержены формату переговоров, берем за основу их суть. Конечно, далеко не все нас в ней устраивает. Но мы сказали, что нас устраивает и что не устраивает. А что делает Армения? Заявляя "Карабах – это Армения", полностью перечеркивает суть переговоров. Мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными. То есть, на это должна быть адекватная реакция или нет?! Фиктивный президент надуманной Нагорно-карабахской республики, не избранный в результате фиктивных выборов, проводит в Шуше церемонию инаугурации. На это дается адекватный ответ? Ведь это открытая провокация. До сих пор никем не признанный криминальный нагорно-карабахский режим провел несколько «выборов», торжества в Шуше. Почему на это нет адекватной реакции? Почему не говорится о том, что это – провокация, за которую Армения будет нести ответственность. Об этом говорю я. Но должны говорить они, если хотят, чтобы вопрос был разрешен мирным путем. Каков основной тезис их заявления – военный вариант невозможен. Кто сказал? Откройте Устав ООН и посмотрите, имеют страны право на самооборону или нет? Кем вы себя возомнили?! Вы выше ООН?! Вы выше Устава ООН?! В таком случае скажите: мы, сопредседатели Минской группы, считаем, что тезис, отраженный в Уставе ООН, - ошибочный. Ведь всему есть предел. Поэтому мы ожидаем от них более серьезных, конкретных и целенаправленных заявлений. Армения проводит незаконное заселение на оккупированных землях. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Членам наших делегаций во всех международных организациях дано указание: этот вопрос должен стать вопросом номер один в их повестке дня. Выступают сопредседатели Минской группы с заявлением по данному вопросу или нет?! Последняя миссия ОБСЕ по изучению фактов побывала на оккупированных землях 10 лет назад. Прошло десять лет. В последние несколько лет мы настойчиво говорим им, что должна быть направлена новая миссия. За эти 10 лет Армения привезла туда армян из Сирии и других мест и насильно удерживает их там, меняет исторические названия наших городов, строит на оккупированных землях церкви. То есть, завтра скажет, что это – армянская земля. Мы неоднократно говорили им. Есть реакция? Нет! Неужели за 10 лет нельзя было направить миссию по изучению фактов? Не хотят. Что они увидят, приехав туда?! Увидят, что идет заселение. Но 10 лет назад они отразили это в своем докладе. Наверное, сейчас не хотят отражать. Минская группа выступала с заявлением об этом? Нет! Знаете, мы сейчас проявляем терпение и стараемся быть конструктивными. Но сегодня переговорный процесс практически не идет. Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения. Это просто показывает, что Минская группа как бы действует. Но сколько можно? Быть действующим означает действовать. Я говорил, что мы не будет проводить переговоры ради имитации. Мы хотим вести переговоры по существу. Сейчас они придумали выражение «субстантивные переговоры». Они сами придумали это выражение, его суть понятна – да, не меняя формата переговоров по существу и не дополняя имеющийся на столе предмет переговоров. В этом случае мы, конечно, будем участвовать в переговорах. В противном случае не будет никакой необходимости в проведении бессмысленных переговоров. Именно этого мы ожидаем от Минской группы и твердо стоим на своей позиции. Справедливость на нашей стороне. Мы доказали нашу правоту как на международных аренах, так и на поле боя, и пусть никто не забывает об апрельских боях", - сказал Ильхам Алиев.