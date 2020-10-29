Хикмет Гаджиев: Военно-политическое руководство Армении озверело

"Это составная часть военных преступлений Армении против гражданских лиц и человечности, начавшихся с Ходжалинского геноцида и продолжающихся по сей день"

"Военно-политическое руководство Армении настолько озверело, что они продолжают бомбить Барду, Тертер и прилегающие территории даже тогда, когда там находятся представители дипкорпуса. У них не осталось никакого чувства ответственности".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Очевидно, их цель – вновь мирные жители. Это составная часть военных преступлений Армении против гражданских лиц и человечности, начавшихся с Ходжалинского геноцида и продолжающихся по сей день", - сказал он.