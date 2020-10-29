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Хикмет Гаджиев: Военно-политическое руководство Армении озверело

Хикмет Гаджиев: Военно-политическое руководство Армении озверело "Это составная часть военных преступлений Армении против гражданских лиц и человечности, начавшихся с Ходжалинского геноцида и продолжающихся по сей день"
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 15:02
Хикмет Гаджиев: Военно-политическое руководство Армении озверело

"Военно-политическое руководство Армении настолько озверело, что они продолжают бомбить Барду, Тертер и прилегающие территории даже тогда, когда там находятся представители дипкорпуса. У них не осталось никакого чувства ответственности".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Очевидно, их цель – вновь мирные жители. Это составная часть военных преступлений Армении против гражданских лиц и человечности, начавшихся с Ходжалинского геноцида и продолжающихся по сей день", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi quzğunlaşıb"

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