Госдепартамент: США поддерживают процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ США поддерживают процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявила представитель Госдепартамента Элизабет Трудо, комментируя недавнее заявление Госсекретаря США Джона Керри о том, что в настоящее время условия для разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха еще не сложились, так как "лидеры не готовы к этому".

В своем ответе Э.Трудо отметила, что она не может анализировать слова госсекретаря, но вновь заявляет, что США поддерживают процесс урегулирования конфликта.

"Мы продолжаем активно работать со сторонами, так как являемся сопредседателем Минской группы ОБСЕ", - подчеркнула представитель Госдепартамента. Она сказала, что долгосрочная позиция по конфликту, как сопредседателя Минской группы, основана на международном праве, включающем принципы Хельсинского заключительного акта - неиспользование силы, принципы территориальной целостности и самоопределения.

Она отметила, что ответственность за мир лежит на лидерах обеих государств и вновь подчеркнула важность усилий руководства стран в поиске путей урегулирования конфликта.