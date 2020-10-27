Глава МИД: Главная цель – положить конец оккупации территорий Азербайджана

В ходе агрессии армянские войска совершили большое число военных преступлений, включая обстрелы населенных пунктов, захваты заложников, пытки и казни азербайджанских военнопленных и мирных жителей

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов дал интервью российскому журналу "Национальная оборона". Report представляет читателям это интервью:

— Джейхун Азизович, каковы причины, которые привели к широкомасштабным боевым действиям на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Вооруженными Силами Азербайджана и армянскими воинскими формированиями?

— Для начала поясню, что армянские воинские формирования – это регулярные подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные на оккупированных территориях Азербайджанской Республики. В начале 1990-х годов Армения развязала против Азербайджана вооруженную агрессию. Ее войска вторглись в нашу страну и оккупировали 20 процентов международно-признанной территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и прилегающие районы.

В ходе агрессии армянские войска совершили большое число военных преступлений, включая обстрелы населенных пунктов, захваты заложников, пытки и казни азербайджанских военнопленных и мирных жителей, в том числе женщин и детей. В результате этнической чистки из этих территорий было полностью изгнано коренное азербайджанское население.

Активная фаза боевых действия завершилась после прекращения огня в мае 1994 года. Армения, однако, отказалась выполнять принятые еще в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН, в которых содержатся требования о полном, незамедлительном и безоговорочном освобождении территорий Азербайджана от оккупации.

Для маскировки результатов своих противоправных действий Армения создала на оккупированных территориях Азербайджана марионеточный режим. Этот шаг не ввел мировое сообщество в заблуждение. Легитимность подконтрольных Еревану марионеток не признала ни одна организация, ни одно государство мира, включая, кстати, Армению.

Действуя вопреки нормам и принципам международного права, многочисленным решениям основных международных организаций, Армения все эти годы целенаправленно проводила политику оккупации. Было организовано массовое переселение этнических армян из Армении и других стран на оккупированные территории Азербайджана. Оккупанты варварски уничтожают культурно-историческое наследие Азербайджана, меняют названия населенных пунктов, ведут хищническую эксплуатацию природных ресурсов.

Позиция Армении за столом переговоров носила неконструктивный характер, преследуя цель выиграть время для закрепления результатов агрессии и оккупации. Параллельно, Армения регулярно нарушала перемирие, подвергая обстрелу как позиции наших вооруженных сил, так и гражданское население Азербайджана, проживающее вдоль линии соприкосновения. Таким образом, Армения осуществляла тактику террора, фактически превратив в заложников наших мирных жителей.

Подобная тактика армянской стороны уже приводила к обострению ситуации в зоне конфликта, к примеру, в апреле 2016 года. События 27 сентября с.г. стали последней каплей в этой чаше. Ранним воскресным утром, фактически действуя по плану фашистских захватчиков 22 июня 1941 года, армянские войска подвергли массированному обстрелу азербайджанские военные позиции и мирные населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Мощные артиллерийские удары были нанесены по азербайджанским деревням и селам в Агдамском, Тертерском, Джебраильском и Физулинском районах. Среди граждан Азербайджана появились раненые и убитые. Были разрушены дома, школы, больницы.

В этих условиях азербайджанская сторона была вынуждена предпринять срочные ответные меры. Главной целью контрнаступательных действий наших войск стала защита гражданского населения от дальнейших обстрелов и атак.

— Насколько в целом влияет на ситуацию «фактор Пашиняна»?

— Влияет и очень сильно. Сложившаяся ситуация является логическим результатом безответственной политики нового руководства Армении. Придя к власти в результате «соросовского» переворота весной 2018 года, Пашинян обратился к президенту Азербайджана с просьбой дать ему время для более подробного изучения ситуации вокруг конфликта, обещая проявить конструктивный подход к мирному процессу. Президент Алиев конструктивно отнесся к данной просьбе, рассчитывая на то, что в руководстве Армении возобладают здравый смысл и добрая воля. К сожалению, Пашинян и его администрация избрали иной путь.

Практически с самого начала своего правления Н. Пашинян и его администрация запустили процесс эскалации ситуации вокруг конфликта. Одним из первых шагов стала отправка родного сына нового премьер-министра Армении для прохождения воинской службы не в Армении, а на оккупированных территориях Азербайджана. Это стало фактически первым политическим сигналом и началом широкой пиар-кампании. Пашинян стал совершать частые визиты на оккупированные территории и в ходе одного из них лично выдвинул лозунг «Карабах – это Армения, и точка». Этот лозунг абсолютно ясно показал его истинный подход к урегулированию конфликта, ведь если предположить, что Карабах это Армения, то с кем и о чем Азербайджан должен вести переговоры, и в чем заключается смысл таких переговоров?

От Пашиняна не отставали и другие руководители Армении. К примеру, министр обороны заявил об отказе от формулы «мир в обмен на территории», выдвинув новую военную концепцию «новая война за новые территории». Таким образом, Армения официально заявила о новом этапе своей агрессивной политики в отношении Азербайджана.

12-16 июля с.г. вооруженные силы Армении совершили крупномасштабную военную провокацию на товузском участке армяно-азербайджанской границы, кстати, находящемся на значительном расстоянии от зоны карабахского конфликта. В результате артобстрела наших позиций и сел погибли азербайджанские военнослужащие. Единственной гражданской жертвой с обеих сторон стал 76-летний житель азербайджанской деревни, убитый взрывом во дворе своего дома вдали от границы, в результате артудара с территории Армении.

К сожалению, Н. Пашинян продолжил целенаправленную эскалацию и после товузских событий. Вооруженные силы Армении регулярно нарушали прекращение огня, подвергали обстрелу мирное население Азербайджана, совершали диверсионные вылазки. 23 августа на геранбойском участке линии соприкосновения армянская диверсионно-разведывательная группа попыталась захватить позицию азербайджанских войск. Попытка была отбита, командир группы был взят в плен и дал признательные показания о том, что целью вылазки было совершение терактов против мирного азербайджанского населения в тылу.

Армения продолжала массово закупать оружие и технику из-за рубежа, наращивала плотность своих войск как на государственной границе с Азербайджаном, так и на оккупированных территориях нашей страны.

Армения цинично использует в своих целях даже трагические события в других странах. К примеру, после разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа с.г. Азербайджан оказал Ливану помощь в размере 1 миллион долларов. Армения же запустила кампанию по переселению этнических армян из Ливана на оккупированные территории нашей страны.

Чтобы окончательно подорвать переговорный процесс, Пашинян выдвинул Азербайджану семь предварительных условий для возобновления переговоров, носивших откровенно абсурдный характер.

Все эти шаги позволяют нам сегодня лучше понимать логику целенаправленной политики администрации Пашиняна, которая привела ситуацию к событиям 27 сентября 2020 года.

Одна из причин этой авантюрной политики заключается в ухудшении ситуации в Армении. Популистские обещания Пашиняна о прогрессе и развитии оказались фикцией. В Армении продолжается экономический спад, растет безработица, снижается уровень жизни. Нарастает внутриполитический кризис, ширится раскол в обществе. В 2020 году правительство Армении фактически провалило борьбу с пандемией коронавируса. Все это приводит к росту эмиграции наиболее активной и трудоспособной части населения.

Столкнувшись с такими проблемами, новое руководство Армении взяло курс на эскалацию на карабахском фронте, в надежде переключить внимание и сменить повестку дня.

— Как вы оцениваете реакцию международного сообщества на события, которые происходят в Нагорном Карабахе?

— К сожалению, среди факторов, которые привели к событиям 27 сентября с.г., нужно отметить и недостаточно активную позицию международного сообщества. Совершив агрессию против Азербайджана, продолжая удерживать азербайджанские территории под военной оккупацией, Армения грубо нарушила международное право. Даже принятия четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН оказалось недостаточно для прекращения армянской агрессии и ликвидации ее последствий.

Мы хорошо помним, как в ряде международных кризисов и конфликтов резолюции СБ ООН исполнялись весьма оперативно и в полном объеме. В случае же с армянской агрессией они, увы, остались на бумаге. Армения отказалась выполнять ООНовские резолюции, и никто в мире не призвал государство-агрессор к ответу. Налицо несправедливая практика применения двойных стандартов.

Отсутствие должной практической реакции международного сообщества создало у армянской стороны эйфорию победы и ложную иллюзию вседозволенности. Напомню, что администрация Пашиняна шла к событиям 27 сентября больше двух лет. Их можно и нужно было остановить на каждом этапе, после очередного провокативного заявления или действия. Для этого имелись все политические, дипломатические возможности. К сожалению, этого не произошло. Вместо этого, мы слышали обращенные к Армении и Азербайджану шаблонные заявления нейтрального характера, призывавшие к миру и нацеленные на поддержание баланса между двумя сторонами. Такой подход доказал свою несостоятельность. Несправедливо и неправильно ставить на одну доску агрессора и жертву агрессии, оккупанта и жертву оккупации.

— Какие цели и задачи ставил перед собой Азербайджан в ходе боевых действий? На каких принципах и условиях боевые действия должны быть прекращены?

— Главная цель – положить конец оккупации территорий Азербайджана и восстановить территориальную целостность нашей страны. Армения захватила эти территории и отказывается их освобождать. Мы вели переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ОБСЕ с 1992 года, т.е. 28 лет, и всегда подчеркивали нашу приверженность этому формату.

Страшно то, что многие жертвы – это дети. К примеру, в марте 2011 года прицельным выстрелом армянского снайпера был убит 9-летний школьник Фариз Бадалов, житель агдамского села Орта Гервенд. В июле 2017 года в результате минометного обстрела физулинского села Алханлы погибли полуторагодовалая Захра Гулиева и ее бабушка.

Печально, что этот скорбный список продолжает расти. Как я уже отмечал, новая фаза конфликта началась 27 сентября именно с массированных ударов армянской артиллерии по населенным пунктам Азербайджана. Армянские войска не могут добиться успеха в честном бою, поэтому вымещают злобу, обстреливая города и села Азербайджана. Некоторые обстрелы ведутся с территории Армении, с применением артиллерийского и ракетного вооружения по заведомо известным гражданским целям.

По состоянию на 13 октября с.г. в результате армянских обстрелов погибли 42 мирных жителей Азербайджана, еще 206 были ранены. Вопиющим случаем стала гибель семьи Гурбановых из пяти человек, погибших при артобстреле их дома в селе Гашалты Нафталанского района. Фидан Гурбановой было 14 лет, ее брату Шахрияру – 13.

Действия вооруженных сил Армении являются грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним. Эта преступная тактика изобличает суть подхода руководства Армении к соблюдению своих международных обязательств.

В свою очередь, Азербайджан полностью привержен своим обязательствам по выполнению требований Женевских конвенций и дополнительных протоколов. Целями операций Вооруженных Сил Азербайджана являются исключительно объекты военного назначения. Военное командование ВС Азербайджана регулярно обращается к армянскому гражданскому населению с рекомендацией не находиться рядом с такими объектами.

Должен отметить, что уже имеются сведения о том, что армянская сторона намеренно располагает технику и вооружение рядом с гражданскими объектами или ведет огонь из населенных пунктов. Главная цель – избежать ответного огня или намеренно вызвать его в сторону собственного гражданского населения, для последующего использования в «черном» пиаре. Армянская сторона также обстреливает наше мирное население с территории Армении, чтобы добиться ответной реакции и затем активно ее использовать. Подчеркну, что азербайджанские войска ведут себя ответственно, дисциплинированно и корректно во всех случаях.

— Ереван утверждает, что на стороне Азербайджана в боевых действиях принимает участие Турция. Насколько обоснованы подобные заявления? Не могли бы вы также прояснить инцидент с потерпевшим катастрофу армянским штурмовиком Су-25?

— Турция высказалась в поддержку позиции Азербайджана, которая опирается на прочную основу норм и принципов международного права. Турция оказывает Азербайджану моральную поддержку. Слухи о турецком участии в конфликте распространяются армянской стороной. Вероятно, одной из целей армянской пропаганды является попытка оправдаться перед собственными гражданами за свои военные неудачи.

В том, что касается армянского самолета, по нашим сведениям, 29 сентября два армянских штурмовика Су-25 потерпели катастрофу, врезавшись в гору на территории Армении. Пока армянская сторона официально признала крушение только одного самолета и гибель его пилота.

— МИД России выразил обеспокоенность переброской в зону конфликта боевиков незаконных вооруженных формирований из ряда стран Ближнего Востока. Не могли бы вы прокомментировать данное заявление?

— Хочу подчеркнуть, что армянская сторона активно использовала боевиков, террористов и наемников из иностранных государств, включая страны Ближнего Востока, в своих операциях в ходе агрессии против Азербайджана и оккупации наших территорий в начале 1990-х годов. Один из ярких примеров – международный террорист Монте Мелконян, который засветился во многих кровавых акциях в разных странах, в том числе, в ходе гражданской войны в Ливане. Возглавив отряд из подобных себе преступников, Мелконян совершил ряд терактов и военных преступлений против азербайджанского мирного населения. Погибший в зоне карабахского конфликта в 1993 году, Мелконян сегодня почитается в Армении как национальный герой.

Армения никогда не прекращала преступную практику использования иностранных боевиков и наемников. Одним из инструментов этой практики и ее информационного «прикрытия» является кампания по переселению этнических армян из-за рубежа на оккупированные территории. Особого внимания в этом контексте заслуживают недавние сообщения о создании в Армении «народного ополчения», которое создаст удобный формат для интеграции иностранных боевиков и их дальнейшего активного использования.

Также хочу подчеркнуть, что попытки Армении обвинить Азербайджан в использовании иностранных боевиков абсолютно необоснованны. Цель этих лживых вбросов – сменить повестку дня, создать впечатление о расширении конфликта и изменении его характера, раздуть религиозный и прочие факторы, заставить нашу страну оправдываться. У нас нет объективной потребности привлекать каких-либо бойцов из-за границы. Мобилизационный потенциал Азербайджан достаточен. Наша страна располагает регулярными Вооруженными Силами, которые прошли необходимую подготовку и оснащены современным оружием и техникой.

— В заявлениях из Еревана декларируется возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Что будет, если это произойдет?

— Подобное решение станет вершиной безответственной и авантюрной политики руководства Армении. Поступив таким образом, Армения окончательно преступит международное право, отвергнув весь корпус традиций и основ международных отношений. Армения официально подтвердит то, о чем мы говорим с первого дня конфликта: Азербайджан является жертвой территориальных претензий Армении, армянской агрессии и оккупации. Это станет последним гвоздем в гроб нынешнего переговорного формата по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в число которых входит и Российская Федерация.

Такое решение Армении неизбежно приведет к новому витку эскалации конфликта, ухудшению ситуации в регионе.

— Каким вам видится будущее Нагорного Карабаха и азербайджано-армянских отношений?

— Главным фактором является нежелание руководства Армении соблюдать нормы и принципы международного права. Невозможно говорить о установлении нормальных отношений между двумя государствами, если одно из них выдвигает к другому территориальные претензии, вторгается на его территорию и оккупирует его земли.

Руководству Армении пора задуматься о том, к каким итогам их деструктивная политика привела их страну, каких результатов они добились в экономической и социальной сферах, в каком тупике изоляции от региональных проектов развития и сотрудничества они оказались. Пора вспомнить о том, что главными чертами истинных государственных деятелей являются ответственность, дальновидность, честность.