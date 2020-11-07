Эрдоган о Карабахе: Мы близимся к победе!

Теперь эти земли освобождают, присоединяют, это больше не оккупированные территории

"В Сирии и Ливии мы добились успеха, а сейчас добиваемся успеха в Азербайджане. Сегодня утром я говорил со своим братом Ильхамом Алиевым, получил информацию о текущей ситуации прямо от него. Когда мы услышали хорошую новость от него самого, очень обрадовались. Да поможет нам Всевышний, мы близимся к победе".

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 7-м конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития в провинции Кахраманмараш.

"30 лет территории Азербайджана находились под оккупацией. Теперь они освобождают эти земли, это больше не оккупированные территории. Нравится вам Эрдоган, нравится вам партия Справедливости и развития, или не нравится, но результат таков. Что вы потеряли в Ливии, Азербайджане, Сирии? Мы противостоим и будем противостоять угнетателям, вот поэтому нас и не любят", - отметил он.