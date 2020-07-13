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Эльмар Мамедъяров проинформировал представителя ЕС о напряженности в регионе

Эльмар Мамедъяров проинформировал представителя ЕС о напряженности в регионе Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 23:31
Эльмар Мамедъяров проинформировал представителя ЕС о напряженности в регионе

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем.


Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Эльмар Мамедъяров проинформировал чиновника ЕС о попытке нападения вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, о предотвращении этой военной провокации и нынешней напряженной ситуации в регионе.


Он отметил, что этот акт агрессии со стороны Армении серьезно ставит под сомнение суть переговоров по урегулированию конфликта и что Армения и ее агрессивная политика представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, включая крупные геостратегические проекты в регионе.


Борел сказал, что представитель Европейской службы внешних действий ЕС сделал заявление об инциденте на границе между двумя странами. Он отметил, что ЕС является сторонником срочных мер для предотвращения напряженности в регионе, поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выступает с позиции проведения предметных переговоров по урегулированию конфликта.
 

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Версия на азербайджанском языке Elmar Məmmədyarov Aİ rəsmisini bölgədəki gərginlik barədə məlumatlandırıb

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