Эльмар Мамедъяров проинформировал представителя ЕС о напряженности в регионе

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем.



Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Эльмар Мамедъяров проинформировал чиновника ЕС о попытке нападения вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, о предотвращении этой военной провокации и нынешней напряженной ситуации в регионе.



Он отметил, что этот акт агрессии со стороны Армении серьезно ставит под сомнение суть переговоров по урегулированию конфликта и что Армения и ее агрессивная политика представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, включая крупные геостратегические проекты в регионе.



Борел сказал, что представитель Европейской службы внешних действий ЕС сделал заявление об инциденте на границе между двумя странами. Он отметил, что ЕС является сторонником срочных мер для предотвращения напряженности в регионе, поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выступает с позиции проведения предметных переговоров по урегулированию конфликта.

