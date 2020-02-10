​Эльмар Мамедъяров обвинил Армению на международной конференции

"Азербайджан придает большое значение сохранению и расширению ядерной безопасности. В частности перед риском радикального экстремизма и терроризма в регионе и в связи с нашим географическим положением придаем большое значение предотвращению использования нашей территории как транзита для незаконной ядерной торговли".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал во время выступления на конференции "Международная конференция по ядерной безопасности: продолжение и увеличение усилий".

"В условиях тесного сотрудничества с нашими международными партнерами, на прочной законодательной базе и в соответствии с международными стандартами мы разработали и подготовили национальную систему экспортного контроля. Однако ввиду продолжающейся оккупации 20% наших территорий со стороны Армении, мы не можем обеспечить надлежащий контроль вдоль значимой части нашей границы. Это положение создает благоприятные условия для незаконной деятельности, в том числе ядерной контрабанды и ядерного терроризма.

Азербайджан настроен продолжать сотрудничество с международными организациями и партнерами в регионе для усиления ядерной безопасности и снижения угроз, возникающих в результате незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов. В этом вопросе страна опирается на сотрудничество и поддержку МАГАТЭ. Подчеркивая важность этой конференции в пропаганде ядерной безопасности в мире, Азербайджан поддерживает декларацию министров международной конференции "Ядерная безопасность: продолжение и увеличение усилий", - подчеркнул глава МИД.