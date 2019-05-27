Глава МИД: Обмен военнопленными может создать более благоприятный фон для переговоров по Карабаху

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"Убеждены, что обмен удерживаемыми лицами и военнопленными по принципу "всех на всех" может создать более благоприятный эмоциональный фон для дальнейшего прогресса переговоров и подготовки обществ обеих стран к миру".

Как сообщает Report, об этом в интервью "КоммерсантЪ" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Азербайджан неоднократно предлагал осуществить обмен лицами, удерживаемыми с обеих сторон, по принципу "всех на всех". Обмен удерживаемыми лицами и военнопленными по принципу "всех на всех/" общепринят в мировой практике и поддерживается, в частности, странами—сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Убеждены, что это может создать более благоприятный эмоциональный фон для дальнейшего прогресса переговоров и подготовки обществ обеих стран к миру", - сказал он.

Касательно осуществления реальных поездок, министр также отметил: "Здесь прежде всего необходимо работать в направлении конкретных, можно сказать, выверенных предложений, при понимании того, насколько это чувствительная тема для двух обществ, то есть, иными словами, работать на пользу миру, а не во вред".