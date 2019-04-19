Эксперт: Есть неплохие шансы на серьезный прогресс в карабахском урегулировании до конца года

Вашингтон хочет перехватить инициативу у Москвы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом Report заявил российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя предложение госсекретаря США провести встречу очередной раунд переговоров по Нагорному Карабаху на уровне глав МИД в Вашингтоне.

"В свое время, когда Россия ввела войска в Сирию и начала войну с ИГИЛ, то США увидели, что не только одна Россия справляется с ИГИЛ, и тоже послал туда войска и начала тоже реально там бороться с ИГИЛ во главе коалиции. Образовалась некая гонка "борцов с ИГИЛ", - сказал С.Марков.

По его мнению, Вашингтон, увидев, что российское посредничество в нагорно - карабахском урегулировании может принести реальные плоды, приревновал к Москве. "Может быть, теперь начнется гонка эдакая конкуренции миротворцев по поводу решения карабахского вопроса", - сказал российский эксперт.

Говоря о перспективах урегулирования политолог выразил надежду на решение конфликта. "Я думаю, что сегодня есть неплохие шансы, что уже в этом году будут достигнуто очень серьезный прогресс в переговорах по карабахскому урегулированию", - резюмировал С.Марков.