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Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу обсудили Нагорный Карабах

Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу обсудили Нагорный Карабах Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который находится с рабочим визитом в Бак
Нагорно-карабахский конфликт
1 ноября 2020 г. 16:45
Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу обсудили Нагорный Карабах
Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который находится с рабочим визитом в Баку.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встрече министры обменялись мнениями о последней ситуации в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о том, что Армения обстреляла мирное население Азербайджана, несмотря на договоренности о гуманитарном прекращении огня, проигнорировав призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вновь обстреляв населенные пункты Азербайджана после встречи в Женеве, тем самым грубо нарушив международное гуманитарное право.

Министры подчеркнули важность прекращения оккупации азербайджанских территорий в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН для обеспечения устойчивого мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlu ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib

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