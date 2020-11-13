Для оценки нанесенного Азербайджану ущерба созданы 11 рабочих групп

Всего по городам и районам Агдама, Агджабеди, Бейлагана, Барды, Тертера, Физули, Джебраила, Геранбоя, Нафталана, Гянджи, Мингячевира созданы 11 рабочих групп. С учетом масштабов ущерба, нанесенного Тертерскому району, сформированы 3 рабочие группы.

Всего по городам и районам Агдама, Агджабеди, Бейлагана, Барды, Тертера, Физули, Джебраила, Геранбоя, Нафталана, Гянджи, Мингячевира созданы 11 рабочих групп. С учетом масштабов ущерба, нанесенного Тертерскому району, сформированы 3 рабочие группы.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, рабочие группы, оценив ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственному имуществу, а также субъектам предпринимательской деятельности, до 10 декабря 2020 года представят в комиссию предложения о финансовых средствах, необходимых для устранения нанесенного ущерба, полного восстановления и проведения ремонтно-строительных работ на поврежденных объектах.