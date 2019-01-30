Депутат Госдумы: Имитировать переговоры, как это делало предыдущее руководство Армении, далее невозможно и опасно - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 30 января. REPORT.AZ/ В эксклюзивном интервью информационному агентству Report руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев прокомментировал итоги Давосской неформальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, рассказал о выгоде Армении от урегулирования карабахского конфликта.

— Добрый день, Дмитрий Иванович. Недавно в Давосе прошла неформальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Что она показала миру?

— Организаторы Всемирного экономического форума недаром включили встречу двух лидеров в число значимых событий форума: Алиев и Пашинян получили возможность пообщаться в неофициальном формате и определить позиции по карабахскому вопросу. Уверен, Ильхам Алиев, как опытный дипломат, сумел продемонстрировать Пашиняну те выгоды, которые Армения сможет получить от урегулирования карабахской проблемы. Таких выгод немало, ведь текущее положение армянской экономики – непростое, особенно по причине торговой блокады Азербайджаном и Турцией двух самых протяжённых границ страны. В случае снятия этой блокады Армения получила бы не только свободный доступ на европейские рынки, но и шанс стать транзитной территорией для прокладки нефте- и газопроводов, а это очень важно для Армении, чья промышленность испытывает острую нужду в энергоносителях. Азербайджан в очередной раз показывает армянской стороне, что готов к продуктивному диалогу и разумным компромиссам. Очень хочется надеяться, что к власти в Армении пришли политики, которые признают реальность и будут готовы постепенно двигаться в направлении мира. Другой вопрос, что общество в Армении пока не готово к серьёзным компромиссам в отношении проблемы Нагорного Карабаха, а это может затормозить переговорный процесс. В данной ситуации Никол Пашинян оказывается в непростом положении между необходимостью предпринимать реальные шаги и опасением вызвать резкое общественное возмущение внутри своей страны. В любом случае, имитировать переговоры, как это делало предыдущее армянское руководство, и продолжать балансировать на грани вооружённого конфликта – далее невозможно и опасно.

— Является ли, по -вашему, встреча лидеров Азербайджана и Армении началом реального решения нагорно-карабахского конфликта?

— Я считаю, что результат полуторачасовой беседы Ильхама Алиева и Никола Пашиняна скажется на более продуктивном переговорном процессе в феврале, на официальной встрече глав МИД Азербайджана и Армении, третьей по счёту за последние месяцы. Столь интенсивные встречи дают основание полагать, что Баку и Ереван действительно ориентируются на разрядку в отношениях, ведь Азербайджан чётко дал понять в последнее время: встречи ради встреч его не интересуют, и азербайджанские дипломаты готовы участвовать в переговорах лишь при условии, что те нацелены на конечный результат. Не исключено, что многочасовые встречи официальных лиц (переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Париже продолжались целых четыре часа) косвенно указывают на наличие уже имеющихся конкретных вариантов мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта, которые стороны активно обсуждают между собой. Это внушает надежду на то, что Азербайджану и Армении удастся договориться, а очередной этап переговорного процесса окажется более продуктивным. Если же реальное соглашение по Нагорному Карабаху будет достигнуто, турецкий парламент наконец-то ратифицирует Цюрихские документы 2009 года, а это приведёт к восстановлению дипломатических отношений с Арменией, открытию границ и долгожданному миру на Южном Кавказе.

— На какие уступки должны пойти обе страны для достижения этого мира?

— Баку давно высказал свою позицию по модели урегулирования конфликта, и на протяжении долгих лет она неизменна. Речь идёт о снятии режима оккупации с семи районов республики, прилегающих к Нагорному Карабаху, и возвращении на свою землю азербайджанских беженцев. Ильхам Алиев готов предоставить Нагорному Карабаху широчайшие автономные права, однако исключительно в рамках территориальной целостности своей страны. Думаю, это справедливый компромисс, на который готов пойти Азербайджан, а глава азербайджанского МИДа Эльмар Мамедъяров заявил о своей готовности гарантировать армянам Нагорного Карабаха безопасность и право самоуправления. Это серьёзный шаг навстречу. Сейчас за руководством Армении – ответный ход, возможность проявить политическую волю и на деле использовать исторический шанс. Сумеет ли Ереван сделать это – мы узнаем уже в самое ближайшее время.

Игбал Рустамов