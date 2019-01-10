Действующий председатель ОБСЕ: Мы будем использовать возможности, созданные положительными моментами в карабахском урегулировании

Баку. 10 января REPORT.AZ/ ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными моментами в процессе нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает Report, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, представляя приоритеты председательства своей страны в ОБСЕ в 2019 году на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что Словакия в ходе своего председательства в ОБСЕ сосредоточится на предотвращении конфликтов, урегулировании неразрешенных конфликтов и посредничестве по их урегулированию, а также на людях, переживших конфликты.

"Мы будем работать над тем, чтобы использовать возможности, созданные позитивными моментами в процессе приднестровского, нагорно-карабахского урегулирования и возобновлении совещаний по Механизму предотвращения инцидентов и реагирования в Эргнети", - заявил Лайчак.