Вице-президент Бундестага: Азербайджан является интересным для нас партнером на Кавказе

"Азербайджан был для немцев местом убежища. Азербайджан является нашим важным партнером на Кавказе".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей учредительной конференции в Баку на тему "Бакинская парламентская платформа по диалогу и сотрудничеству" заявил вице-президент Бундестага Германии Томас Оперман.

По его словам, Азербайджан является пятым поставщиком нефти Германии.

Вице-президент отметил, что мирные переговоры обязательно дают результат: "Нужно стараться для мирного урегулирования войн. Нагорно-карабахский конфликт продолжается десятилетиями, люди страдают, сталкиваются с проблемами. Мы поддерживаем миротворческую миссию ОБСЕ в этом направлении. Федеративная Республика Германия делает все возможное для разрешения конфликта. У нас нормальные отношения с Азербайджаном и Арменией. Я надеюсь, что этот конфликт будет решен мирным путем".