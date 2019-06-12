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Вице-президент Бундестага: Азербайджан является интересным для нас партнером на Кавказе

Азербайджан является интересным для нас партнером на Кавказе

"Азербайджан был для немцев местом убежища. Азербайджан является нашим важным партнером на Кавказе". 

Как сообщает Report, об этом на прошедшей учредительной конференции в Баку на тему "Бакинская парламентская платформа по диалогу и сотрудничеству" заявил вице-президент Бундестага Германии Томас Оперман. 

По его словам, Азербайджан является пятым поставщиком нефти Германии.

Вице-президент отметил, что мирные переговоры обязательно дают результат: "Нужно стараться для мирного урегулирования войн. Нагорно-карабахский конфликт продолжается десятилетиями, люди страдают, сталкиваются с проблемами. Мы поддерживаем миротворческую миссию ОБСЕ в этом направлении. Федеративная Республика Германия делает все возможное для разрешения конфликта. У нас нормальные отношения с Азербайджаном и Арменией. Я надеюсь, что этот конфликт будет решен мирным путем". 

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