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В Армении военнослужащий покончил с собой

Армянский военнослужащий покончил с собой

В Армении военнослужащий покончил с собой.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Инцидент произошел в одном из сел Тавушской области Армении. Военнослужащий-контрактник, имя которого не называется, повесился в хлеву. 

Тело военнослужащего обнаружил его брат. Он позвал соседей, который вызывали «скорую помощь» и полицию. Правоохранители выясняют мотивы погибшего, которые вынудили его пойти на этот шаг. 

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