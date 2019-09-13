В Армении военнослужащий покончил с собой.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Инцидент произошел в одном из сел Тавушской области Армении. Военнослужащий-контрактник, имя которого не называется, повесился в хлеву.

Тело военнослужащего обнаружил его брат. Он позвал соседей, который вызывали «скорую помощь» и полицию. Правоохранители выясняют мотивы погибшего, которые вынудили его пойти на этот шаг.