О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армянский депутат: Властям следует бояться родителей солдат

Армянский депутат: Властям следует бояться родителей солдат Не могу участвовать на митингах оппозиции по очень простой причине: за полчаса до начала меня вызывают на допрос.
Нагорно-карабахский конфликт
130
21 ноября 2020 г. 08:49
Армянский депутат: Властям следует бояться родителей солдат
Гагик Царукян

Не могу участвовать на митингах оппозиции по очень простой причине: за полчаса до начала меня вызывают на допрос.

Как передает Report, об этом в интервью 168.am заявил лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

"Они (власти Армении – ред.) боятся того, что Царукян может встретиться с народом. Но, прежде всего должны бояться своей политики, своего позорного поражения. Должны бояться армян всего мира, которые гордо стремились принять участие в войне и победить. Пусть боятся родителей погибших и пропавших без вести солдат", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Erməni deputatdan xəbərdarlıq: "Hakimiyyət əsgər valideynlərindən qorxmalıdır"

Новости партнеров

Самое читаемое

Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
14 ноября 2020 г. 14:34
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
15 ноября 2020 г. 00:00
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
16 ноября 2020 г. 14:11
Армяне покидают азербайджанский Кельбаджар
ВидеоАрмяне покидают азербайджанский Кельбаджар
14 ноября 2020 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi