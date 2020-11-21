Армянский депутат: Властям следует бояться родителей солдат

Не могу участвовать на митингах оппозиции по очень простой причине: за полчаса до начала меня вызывают на допрос.

Не могу участвовать на митингах оппозиции по очень простой причине: за полчаса до начала меня вызывают на допрос.

Как передает Report, об этом в интервью 168.am заявил лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.

"Они (власти Армении – ред.) боятся того, что Царукян может встретиться с народом. Но, прежде всего должны бояться своей политики, своего позорного поражения. Должны бояться армян всего мира, которые гордо стремились принять участие в войне и победить. Пусть боятся родителей погибших и пропавших без вести солдат", - подчеркнул он.