Армянские активисты: Народы Карабаха ошибочно представлялись как армяне

Группа армянских активистов из Нагорного Карабаха призвали мировое сообщетсво не поддаваться на лживую и дешевую пропаганду арямнских властей о том, что в Карабах всегдя жили только армяне

Группа армянских активистов из Нагорного Карабаха призвала мировое сообщество не поддаваться на лживую пропаганду армянских властей о том, что в Карабах всегда жили только армяне и представители этого народа не смогут в дальнейшем жить совместно с азербайджанцами в мире и спокойствии.

Так, активисты выступили с заявлением "Карабахские армяне всегда жили и будут жить мирно с азербайджанцами в составе Азербайджана. Нужно всем понять, что Азербайджан меняет конфигурацию взаимоотношений в регионе от вражды к сотрудничеству".

Как сообщает Report, заявление подписали сопредседатель платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов, активисты Лева Яхшибеков, Валера Ерицян, Карина Ерицян и другие.

Активисты также призвали ученых и историков мирового сообщества присоединиться к исследованию истории коренных народов Нагорного Карабаха.

"Мы обращаемся к мировому сообществу ученых, историков, исследователей и просим провести объективное исследование происхождения исторических памятников в Нагорном Карабахе, а также и его коренного населения. Ошибочно мнение, что на территории Нагорного Карабаха на протяжении многих столетий жили армяне (гайканского происхождения). На территории Нагорного Карабаха жили представители разных этносов. С Арменией их связывала только церковь, так как албанская церковь была упразднена в начале 19 века и ее место заняла армянская, поскольку в Карабах были переселены армяне из Персии и Турции численностью, многократно превышающую численность местных армян", - отмечается в тексте заявления.

Они отметили, что на протяжении многих лет такие народности, как тюрки - христиане, кипчаки, удины, ираноязычные и др., проживавшие в Нагорном Карабахе, ошибочно представлялись как армяне (гайканского происхождения). Также и часть исторических памятников, церквей, монастырей Кавказской Албании (Арана) представлялись, как армянские.

Вместе с этим активисты подчеркнули, что близки как духовно, так и родственно с карабахскими азербайджанцами. При этом они подчеркнули, что в Армении карабахских армян называли "шортвац" (перевертыши).

К карабахским же армянам по происхождению, культуре и диалекту относилась и большая часть диаспоры бакинских армян, ныне расселившихся по всему миру. На этногенез карабахских армян существенно повлияли жившие по соседству племена кавказских албанов – лезгины, удины и другие. Поэтому этнографы часто говорят: "у карабахских армян именно кавказская составляющая гораздо сильнее, нежели у других этногрупп армянского народа".