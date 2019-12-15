Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.