О нас
Report Georgia

Армяне нарушили режим прекращения огня 49 раз за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 49 раз за сутки Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Нагорно-карабахский конфликт
11 июля 2020 г. 09:33
Армяне нарушили режим прекращения огня 49 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 49 dəfə pozdu

Новости партнеров

Другие новости из категории

Армения нарушила режим прекращения огня 69 раз за сутки
Армения нарушила режим прекращения огня 69 раз за сутки
10 июля 2020 г. 09:30
МККК о положении заложников и пленных в период пандемии
МККК о положении заложников и пленных в период пандемии
9 июля 2020 г. 17:51
Минобороны: Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку
Минобороны: Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку
9 июля 2020 г. 09:53
Армения совершила очередную провокацию на линии фронта
ФотоАрмения совершила очередную провокацию на линии фронта
8 июля 2020 г. 16:54
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения на передовой
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил подразделения на передовой
8 июля 2020 г. 09:58
Армения нарушила режим прекращения огня 78 раз за сутки
Армения нарушила режим прекращения огня 78 раз за сутки
8 июля 2020 г. 09:45
ВС Армении продолжают нарушать перемирие
ВС Армении продолжают нарушать перемирие
7 июля 2020 г. 09:43
Сегодня минуло 27 лет с оккупации Агдере
Сегодня минуло 27 лет с оккупации Агдере
7 июля 2020 г. 08:55
Ильхам Алиев: Пусть никто не забывает об апрельских боях
Ильхам Алиев: Пусть никто не забывает об апрельских боях
7 июля 2020 г. 07:02
Президент Азербайджана: Сегодня в Армении преобладает фашистская идеология
Президент Азербайджана: Сегодня в Армении преобладает фашистская идеология
7 июля 2020 г. 06:45

Последние новости

10:00
Барбадос предложил работающим удаленно иностранцам переехать на остров на год Другие страны
09:54
Де Бьязи приведет в сборную помощника Футбол
09:33
Армяне нарушили режим прекращения огня 49 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:26
Эвакуируемые из Грузии граждане Азербайджана проходят тест на коронавирус В регионе
08:58
Богослужения в соборе Святой Софии начнут проводить с 24 июля Религия
08:30
В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19 Другие страны
08:15
В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек Другие страны
07:50
 Картину Роя Лихтенштейна продали за $46 млн Искусство
07:30
В Баку сбитый автомобилем пешеход получил ранения Происшествия
07:09
В Китае за сутки выявили два случая COVID-19 Другие страны
06:55
Cотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok ИКТ
06:45
Глава сената Боливии заразилась коронавирусом Другие страны
06:26
Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19 Здравоохранение
05:40
Facebook может запретить политическую рекламу ИКТ
05:15
В США разрабатывают ракету 17 раз быструю своих аналогов в мире Другие страны