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Армения нарушила перемирие 23 раза

​Армения нарушила перемирие 23 раза

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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