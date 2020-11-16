Аппарат омбудсмена: Армяне устраивают в Кельбаджаре экологический террор

Это экологическое преступление, которое наносит вред обстановке в регионе и в мире, в целом

Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с последними преступлениями армян в Кельбаджарском районе.

Как сообщили Report в аппарате, Армения продолжает экологический террор на оккупированных территориях, вырубая и выжигая леса в Кельбаджаре.

"Это экологическое преступление, которое наносит вред обстановке в регионе и в мире, в целом. Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к мировым государствам, международным организациям, в том числе международным структурам в области защиты экологии и окружающей среды для того, чтобы остановить Армению, превратившей подтвержденный фактами местных и зарубежных СМИ экологический террор в средство оккупации", - сообщили в Аппарате омбудсмена.