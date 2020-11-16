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Аппарат омбудсмена: Армяне устраивают в Кельбаджаре экологический террор

Аппарат омбудсмена: Армяне устраивают в Кельбаджаре экологический террор Это экологическое преступление, которое наносит вред обстановке в регионе и в мире, в целом
Нагорно-карабахский конфликт
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16 ноября 2020 г. 11:10
Аппарат омбудсмена: Армяне устраивают в Кельбаджаре экологический террор
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Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с последними преступлениями армян в Кельбаджарском районе.

Как сообщили Report в аппарате, Армения продолжает экологический террор на оккупированных территориях, вырубая и выжигая леса в Кельбаджаре.

"Это экологическое преступление, которое наносит вред обстановке в регионе и в мире, в целом. Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к мировым государствам, международным организациям, в том числе международным структурам в области защиты экологии и окружающей среды для того, чтобы остановить Армению, превратившей подтвержденный фактами местных и зарубежных СМИ экологический террор в средство оккупации", - сообщили в Аппарате омбудсмена.

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Версия на английском языке Ombudsman's Office urges international organization to stop Armenian terror in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın Kəlbəcərdəki ekoloji terroru ilə bağlı beynəlxalq qurumlara müraciət edib

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