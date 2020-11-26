Завершается перенос "Тезе базар"

Уже подходит к концу процесс переселения занимающихся торговлей предпринимателей, арендовавших места на рынке

Функционировавший в Насиминском районе Баку знаменитый "Тезе базар" будет полностью перенесен до 1 декабря. Уже подходит к концу процесс переселения занимающихся торговлей предпринимателей, арендовавших места на рынке.

Часть предпринимателей переселяется в Eurohome, построенный на месте гостиницы "Карабах", часть – в AFCenter напротив "Тезе базар", другие – в торговый центр AFcom Plaza, расположенный между улицами Мирали Гашкая и Джейхуна Гаджибейли.

Report представляет репортаж о последней ситуации на рынке.

Корреспондент: Гюльчин Джамиль