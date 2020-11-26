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Завершается перенос "Тезе базар"

Завершается перенос "Тезе базар" Уже подходит к концу процесс переселения занимающихся торговлей предпринимателей, арендовавших места на рынке
Мультимедиа
26 ноября 2020 г. 16:39
Завершается перенос Тезе базар
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Функционировавший в Насиминском районе Баку знаменитый "Тезе базар" будет полностью перенесен до 1 декабря. Уже подходит к концу процесс переселения занимающихся торговлей предпринимателей, арендовавших места на рынке.

Часть предпринимателей переселяется в Eurohome, построенный на месте гостиницы "Карабах", часть – в AFCenter напротив "Тезе базар", другие – в торговый центр AFcom Plaza, расположенный между улицами Мирали Гашкая и Джейхуна Гаджибейли.

Report представляет репортаж о последней ситуации на рынке.

Корреспондент: Гюльчин Джамиль

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Версия на азербайджанском языке Фото“Təzə bazar”ın köçürülməsi başa çatır

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