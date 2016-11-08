Выборы президента США в Аризоне - ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖ

Финикс -Аризона. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в США проходят 58- ые очередные выборы президента.

Как сообщает командированный в США корреспондент Report, утром 8 ноября в 6.00 по местному времени в столице штата Аризона Финиксе открылись первые избирательные участки.

Традиционно поддерживающая республиканцев, на этих выборах Аризона вступила в ряды так называемых «колеблющихся» штатов, результаты голосования в которых решающим образом скажутся на общих результатах по стране.

Стоит отметить, что впервые за 126 лет своего существования одна из крупнейших газет этого штата "Arizona Republic" поддержала кандидатуру демократов -Хиллари Клинтон.

Выборы в США приходятся на рабочий день, поэтому обычно избиратели наиболее активны рано утром и ближе к вечеру, когда заканчивается рабочее время. Уже с утра у избирательных участков крупнейшего города Аризоны- Финикса выстроились очереди из избирателей. У участка избирателей встречают волонтеры, которые помогают процессу голосования, наблюдают за порядком. Через пару часов очередь избирателей редеет- большинство отправляются на работу. Ожидается, что вечером, ближе к закрытию избирательных участков, будет опять наблюдаться наплыв избирателей.

В каждом из штатов американцам помимо президента также предстоит выбрать сенаторов, судей, шерифов. На голосование в Аризоне в этот раз также поставлена поправка в законодательство, легализующая употребление марихуаны.

Агитация за кандидатов продолжается даже в день голосования. Существует только одно ограничение - в день голосования буклеты и брошюры, агитирующие проголосовать за того или иного кандидата, должны распространяться на расстоянии не менее чем 75 футов ( порядка 23 метров) от избирательного участка.

Представитель Университета штата Аризоны (ASU), специалист по стратегическим коммуникациям и цифровым СМИ Джейсон Мэнинг считает нынешние выборы президента "странными", которые очень трудно понять. При этом согласно результатам последних опросов, оба кандидата в президенты идут вплотную, разрыв между ними составляет порядка трех процентов (48 процентов за Клинтон и 45- за Трампа).

18-летняя студентка Бьянка, которая голосует впервые в своей жизни, заявила, что несмотря на то, что ее семья обычно поддерживает республиканцев, в этот раз решила проголосовать за кандидата от демократов-Хиллари Клинтон. По ее мнению, это решение является попыткой выбрать "из двух зол меньшее".

Бьянка считает, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, он будет очень непредсказуем и во внешней политике , и может развязать войну.

Избиратель, пожелавший не называть своего имени, заявил, проголосовал сегодня за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. "Он вернет нам рабочие места, уменьшит налоги. Я думаю, что он сделает это на благо страны",- заявил избиратель. По его мнению, Хиллари Клинтон нечестна с людьми: "А Трамп думаю, да честен. Он хороший человек".

40 летний Марк проголосовал за Хиллари Клинтон, отметив в свою очередь, что, по его мнению, "Трамп является угрозой нации".

47-летний Диего Родригес заявил, что также отдал свой голос за кандидата от демократов Хиллари Клинтон : "Дональд Трамп не должен быть президентом США. Я думаю, он нанесет вред всей стране и миру". По его мнению,

Клинтон имеет больший опыт и более сведуща и в международной политике, нежели ее соперник.

30 летний Майкл и 29-летняя Рейчел проголосовали за Клинтон. По мнению Майкла, Хиллари Клинтон вызывает большее доверие: "Дипломатия и политика - это всегда компромисс, я не думаю, что Клинтон является на 100 процентов идеальным кандидатом, однако и не жду, что смогу найти такого идеального кандидата... Клинтон сведуща в международной политике, она долгое время было Госсекретарем США. И очень сомневаюсь, что Трамп может быть настолько же сведущ в мировой политике в связи в недостатком у него опыта".

72-летний Эдвард также считает, что Хиллари Клинтон будет лучшим президентом нежели Дональд Трамп.

37-летняя Мэри-Стивен отдала свой голос Х. Клинтон и заявила, что будет рада если впервые в истории США на пост президента будет избрана женщина: "Я проголосовала за Хиллари Клинтон, потому что считаю что она наиболее квалифицированный кандидат из всех. И она также является женщиной, что очень важно. До этого у нас только президенты мужчины. Я была бы очень рада, увидеть изменения такого рода. Поэтому проголосовала за нее и считаю, что она будет лучшим президентом".

Избирательные участки в Аризоне будут открыты до 19:00 по местному времени.

По традиции ожидается, что первые результаты выборов будут оглашены сразу после закрытия избирательных участков в Калифорнии на западном побережье США.