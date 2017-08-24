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    Встреча победителей в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ - ВИДЕО

    Возвратившаяся из Дании в Баку команда Карабах была встречена в аэропорту с ликованием

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Команда "Карабах", плодотворно сыгравшая с датской командой "Копенгаген" в ответной встрече в рамках плей-офф и вышедшая за счет этого в групповой этап Лиги чемпионов, вернулась на Родину.

    Как сообщает Report, многочисленные болельщики встретили команду в международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Вышедший к фанатам первым вице-президент клуба Тахир Гёзал принял поздравления и поблагодарил встречающих. После болельщики встретили главного тренера Гурбана Гурбанова и игроков. Члены команды сели в ожидающий их автобус и покинули аэропорт.

    Отметим, что "Карабах" в Баку сыграл против "Копенгагена" со счетом 1:0, но на выезде проиграл со счетом 1:2. Однако за счет выездного гола команда смогла выйти в групповой этап.

    Видео: Руслан Мамедов

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