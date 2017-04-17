В Ясамале с территории с приостановленным строительством выведена техника - ВИДЕО

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Выведена техника с зоны с приостановленным строительством на территории "Дома охотника" на проспекте Метбуат Ясамальского района Баку.

Об этом Report сообщил охраняющий территорию человек.

Он отметил, что строительство на территории приостановлено, по распоряжению начальства вчера техника была выведена.

Охранник отметил, что в настоящее время на территории нет никого из руководящих лиц: "Мне поручили никого не пускать на территорию. Сейчас работы здесь не проводятся. Я не знаю, когда на территорию прибудет начальство".

Кроме сотрудника службы охраны на территории находились еще 3 человека. Они сообщили, что ранее работали на территории разнорабочими: "Мы работали здесь разнорабочими. Сейчас работы приостановлены, бездействуем. Нам поручено следить за территорией, поэтому мы тут".

Начались работы по сносу в расположенном неподалеку здании Федерации капоэйры Азербайджана. Из-за приостановления строительства, работы остались незавершенными. Здание Федерации окружено забором вместе с территорией, где были вырублены деревья.

По словам местных жителей, на данной территории имелось большое количество крупных деревьев. Сейчас же заметить можно только 4 крупных и несколько маленьких деревьев. Где находятся вырванные с корнем деревья неизвестно. Находящиеся на территроии деревья полностью уничтожены.

Напомним, что по распространенной пресс-службой президента 15 апреля информации, по поручению президента Ильхама Алиева приостановлено строительство дома на территории "Дома охотника", расположенного на проспекте Метбуат в Ясамальском районе. Причиной этого явилась незаконная вырубка ведущей строительство компанией 54 деревьев и полное уничтожение зелени на территории. Согласно установленному на месте строительства плакату, по данному адресу в Ясамальском районе строился торгово-жилой центр "Большая плаза". Однако строящая центр компания в нарушении действующих законов незаконно уничтожила тяжелой техникой произраставшие на территории деревья. Это вызвало большое недовольство проживающих в соседних зданиях людей. Президент республики Ильхам Алиев резко отреагировал на имевшее место беззаконие на месте строительства и вырубку деревьев. Он дал поручение немедленно приостановить строительные работы и взять вопрос под контроль для дальнейшего расследования.

Министерство экологии и природных ресурсов провело на проспекте Метбуат Ясамальского района осмотр и составило акт о вырубке деревьев, строящая жилое здание компания оштрафована на 130 тыс. манатов, по факту возбуждено уголовное дело.