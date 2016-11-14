В США продолжаются массовые протесты против Трампа

Тампа. Флорида. 14 ноября. REPORT.AZ/ В центре крупнейшего в штате Флорида города Тампа состоялась массовая акция протеста в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Как сообщает корреспондент Report, сотни людей в воскресенье вечером прибыли в один из центральных парков у побережья Тампы.

Люди принесли с собой плакаты. Они скандировали : "Ненавидим Трампа", "Мы за Клинтон", "Трамп - не наш президент".

На плакатах, которые принесли жители города можно было прочитать такие лозунги: "Нет расизму и сексизму", "Если ты остался нейтральным в случае несправедливости, значит ты выбрал сторону угнетателя", "Эмигранты делают эту работу" и др.

Некоторые, не успев подготовить плакаты дома, разрисовывали свои плакаты прямо в парке. Протест носил мирный характер. Полиция со стороны наблюдала за соблюдением общественного порядка.

Далее протестующие двинулись мирным маршем по центральным улицам города.

Напомним, в ходе выборов президента США большинство избирателей штата Флорида отдали свой голос за Д.Трампа.

Отметим, что массовые выступления против Д.Трампа продолжаются в США пятый день. Сегодня они прошли также в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Портленде.

По сообщениям СМИ, в ряде городов участники протестов были задержаны. Так, в Портланде сообщается о 71 задержанном в ходе акции.

Кроме того, в некоторых местах для сдерживания протестующих полицейским пришлось использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты.