В оползневой зоне Баилово уточняются размеры жилплощади и число прописанных там людей - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Проектного института "Азериншаат" Агентства по контролю за безопасностью в строительстве МЧС осмотрели дома в оползневой зоне на Баиловском склоне.

Как сообщает Report, на данный момент уточняются адреса и номера домов на территории. Работы в более 30 домах уже завершены.

Кроме того, уточняются размеры жилплощади и число прописанных там людей.

По сведениями сотрудников Проектного института "Азериншаат", в течение нескольких дней завершится регистрация около 250 расположенных на оползневой территории и считающихся опасными домов.

Отметим, что процесс переселения жильцов с указанной территории завершился. Однако в большинстве домов еще остаются вещи.