 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В оползневой зоне Баилово уточняются размеры жилплощади и число прописанных там людей - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Процесс переселения жильцов с указанной территории уже завершился© Report

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Проектного института "Азериншаат" Агентства по контролю за безопасностью в строительстве МЧС осмотрели дома в оползневой зоне на Баиловском склоне.

    Как сообщает Report, на данный момент уточняются адреса и номера домов на территории. Работы в более 30 домах уже завершены.

    Кроме того, уточняются размеры жилплощади и число прописанных там людей.

    По сведениями сотрудников Проектного института "Азериншаат", в течение нескольких дней завершится регистрация около 250 расположенных на оползневой территории и считающихся опасными домов.

    Отметим, что процесс переселения жильцов с указанной территории завершился. Однако в большинстве домов еще остаются вещи. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi