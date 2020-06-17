В Кюрдамире здоровью людей угрожает опасность - ВИДЕО

В Кюрдамире полигон для бытовых отходов превратился в источник беспокойства для жителей района.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, скапливаемые годами отходы по ночам поджигаются неизвестными, что усугубляет антисанитарную ситуацию.

Жители района неоднократно информировали соответствующие структуры, но до сих пор не принято никаких мер.

Если принять во внимание, что летом в Кюрдамире воздух прогревается до 45-50 градусов тепла, поднимающийся над мусорным полигоном дым оставляет на заднем плане меры по борьбе с пандемией COVİD-19.

Дым от ежедневно сжигаемого на полигоне мусора охватывает более половины района. Эксперты говорят, что ситуация в районе представляет серьезную опасность для детей и лиц, страдающих от болезней дыхательных путей.