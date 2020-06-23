В Германии усугубляется ситуация с пандемией коронавируса - ВИДЕО

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В Германии смягчение карантинных правил увеличило факты заражения коронавирусом.

Как сообщили европейскому бюро Report в изучающем инфекционные болезни Институте Роберта Коха, в настоящее время в стране 6 тыс. активных носителей коронавируса. Критическая ситуация в Северной Рейн-Вестфалии, где проживает много азербайджанцев. В этой земле более 2 500 активных носителей коронавируса.

По подсчётам Института, в Германии каждые 100 лиц с коронавирусом заражают 288 человек. Заражение выросло с 0,89 до 2,3 раза.

По мнению специалистов, причиной этого является неиспользование в больших городах людьми масок и гигиенических средств, несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, парках и аллеях.

Муниципалитет города Кельн уже в письменной форму выразил парламенту земли свое беспокойство в связи с увеличением случаев заражения.

За последние 10 дней больше всего фактов заражения зарегистрировано в таких городах, как Гютерсло, Варендорф, Магдебург и Берлин.

Сообщается, что в регионе Гютерсло на одной посевной территории коронавирусом заразился 331 работник. Заражение вирусом около 700 сотрудников крупнейшего мясоперерабатывающего завода Германии "Tönnies" обратило взоры на отрицательные рабочие условия в промышленности и выявило, что такие предприятия не принимают мер против коронавируса.