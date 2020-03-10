В Германии могут вновь открыть лагеря с ужасными условиями для беженцев - ВИДЕО

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В Германии могут восстановить лагеря с невыносимыми условиями содержания. Так, в земле Северный Рейн-Вестфалия начат ремонт старых зданий школ и университетов, некогда действовавших как лагеря для беженцев.

По сообщению европейского бюро Report, бушующий в мире коронавирус внес коррективы в планы немецких властей.

Отсрочка на неопределенный период депортации лиц, ищущих пристанища в Германии в соответствии с "Дублинским соглашением", и приток сирийских беженцев из Турции в Грецию, а оттуда - в Германию поставил немецкие власти перед лицом угрозы второй волны мигрантов.

Два объекта, некогда переоборудованных под лагеря для беженцев, расположены в Бонне. В пустующих помещениях университетского корпуса, где в прошлом размещались беженцы, в том числе и из Азербайджана, выстроены кровати, созданы пункты медобследования поступивших, отремонтированы общая кухня и столовая.

В лагере отсутствуют нормальные санитарно-гигиенические условия и этот аспект вызывает серьезное беспокойство. Кроме того, по решению руководства лагеря, одно помещение делят две и более семей.

Абсурдность ситуации состоит в том, что в одной комнате селят выходцев из конфликтующих стран. Так, расселение в одной комнате азербайджанцев и армян, пакистанцев и индусов, украинцев, грузин и русских противоречит Женевской Конвенции, ратифицированной Германией в 1951 году.

Во двор школы в Бонне, используемой под общежитие и лагерь, привезены передвижные бани и туалетные контейнеры, в комнатах установлены дополнительные кровати. Чтобы снизить плотность постояльцев, часть обратившихся, в отношении которых вынесено решение о депортации, и среди них граждане Азербайджана, перенаправлены в депортационный центр, расположенный в городе Деггендорф.

Отметим, что в земле Северный Рейн-Вестфалия имеется порядка 90 школ, спортивных залов и университетских корпусов, действовавших в 2015-2017 годах в качестве лагерей для беженцев.

В связи с тяжелыми условиями содержания, ввиду опасности распространения среди беженцев инфекционных заболеваний в 2018-2019 годах федеральные административные суды приняли решение о закрытии этих лагерей.