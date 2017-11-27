В Баку закрытие дверей средней школы вызвало недовольство родителей и учеников - ВИДЕО

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром перед зданием школы №251 в Низаминском районе Баку родители провели акцию протеста.

Как сообщает Report, причиной протеста стало закрытие дверей, ведущих во двор школы и сохранение только одного входа. Родители сообщают, что сохраненная открытой дверь расположена на опасной дороге и далеко от домов большинства учеников.

"Мы вынуждены приводить детей по автомобильной дороге", - заявили родители.

Из-за закрытия других дверей 21 ноября на единственной ведущей к открытым дверям школы дороге автомобиль сбил ученика. Ребенок отделался легкой травмой.

Как сообщили Report родители, еще недавно в учебное заведение вели 4 входа. По указанию директора три входа были закрыты: "Мы, как родители, неоднократно обращались к директору из-за этой проблемы, он нам отвечал, чтобы мы переезжали, покупали квартиры в доме напротив главного входа в здание школы".

Сотрудники Report пытались узнать мнение руководства школы в связи с жалобами, однако директор от интервью отказался.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства образования, заявление будет сделано после расследования ситуации.

В письменном заявлении, которое поступило Report из полной средней школы №251, говорится, что не соответствующие первоначальному проекту строительства школы входы и сломанные железные решетки на придворовом участке школы были закрыты ИВ Низаминского района в целях безопасности учеников: "Сейчас вход и выход учеников из главных ворот обеспечен нормально. Большинство родителей поддерживают вход детей в школу через основные ворота. Двое родителей высказывают недовольство в связи с этим. Им разъяснена суть вопроса. Обучение в школе продолжается в нормальной форме".