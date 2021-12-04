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В Баку состоялось открытие мемориальной доски в честь шехидов

В Баку состоялось открытие мемориальной доски в честь шехидов В Баку увековечена память шехидов Отечественной войны - Рашада Асиф оглу Мамедова, Тарлана Дяргах оглу Атакишиева, Джейхуна Натик оглу Аббасова, Абдулрзы Шаммед оглу Рафибейли и шехида Первой Карабахской войны Рашида Али оглу Багирова.
Мультимедиа
4 декабря 2021 г. 15:59
В Баку состоялось открытие мемориальной доски в честь шехидов

В Баку увековечена память шехидов Отечественной войны - Рашада Асиф оглу Мамедова, Тарлана Дяргах оглу Атакишиева, Джейхуна Натик оглу Аббасова, Абдулрзы Шаммед оглу Рафибейли и шехида Первой Карабахской войны Рашида Али оглу Багирова.

Как сообщает Report, в Хатаинском районе состоялось открытие мемориальной доски шехидам.

В церемонии открытия приняли участие представители Исполнительной власти Хатаинского района, члены семей, боевые товарищи шехидов и представители общественности.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн.

Участники церемонии возложили венки и цветы к мемориальной доске.

Выступившие на мероприятии рассказали о героизме и патриотизме шехидов, поделились воспоминаниями о них.

На церемонии была представлена литературно-художественная композиция в исполнении школьников.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şəhidlərin xatirə lövhəsinin açılışı olub

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