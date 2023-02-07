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В Баку собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции - ВИДЕО

В Баку собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции - ВИДЕО 17:55
Мультимедиа
7 февраля 2023 г. 18:27
В Баку собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции - ВИДЕО

В Баку граждане Азербайджана собирают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, сбор помощи организован в мебельном магазине Doğtaş по адресу: Баку, проспект Бабека, 27.

В основном люди несут необходимую для пострадавших зимнюю и другую теплую одежду. В Турцию будут отправлены также палатки, кровати, одеяла, матрасы, генераторы и инструменты.

Напомним, что в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего ранним утром 6 февраля в Турции, погибли 3 549 человек, 22 168 получили ранения, разрушены 5 775 зданий.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkənlərə yardım toplanılır - VİDEO

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