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В Баку и Сумгайыте верующие отметили ночь ахья - ВИДЕО

В Баку и Сумгайыте верующие отметили ночь ахья - ВИДЕО
Верующие выполнили соответствующие обряды, прочитали молитвы, рассказали о достоинствах ночей ахья
© Report

В ночь с 25 на 26 мая верующие Азербайджана отметили ночь ахья (Ночь бодрствования) Рамазана. 

Как сообщает Report, сотни людей, собравшихся в мечети "Мешеди Дадаш" в Насиминском районе Баку, выполнили соответствующие обряды, прочитали молитвы, рассказали о достоинствах ночей ахья. 

Ночь ахья также отметили в сумгайытской мечети "Джума". 

Отметим, что в одну из ночей месяца Рамазан Всевышний ниспослал пророку Мухаммеду (с) первые суры Священного Корана. Эта ночь называется Ляйлятуль-гадр (Ночь Гадр) - Ночь могущества и предопределения, и считается самой значимой ночью. В какую из ночей было ниспослание, неизвестно, но считается, что оно приходится ближе к окончанию месяца Рамазан. В некоторые из этих ночей, в арабском языке это называется "ахья" – бодрствование, верующие не спят.

Однако дело не ограничивается простым бодрствованием. В эту ночь верующие проводят в поклонении, молитвах, возмещают пропущенные намазы, поминают Аллаха (зикр), просят о прощении грехов, читают Священный Коран. 

Представляем вниманию читателей материалы, подготовленные сотрудниками Report в Баку и Сумгайыте. 

Орхан Расифоглу, Пейман Ализаде 


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