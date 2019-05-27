В Баку и Сумгайыте верующие отметили ночь ахья - ВИДЕО

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В ночь с 25 на 26 мая верующие Азербайджана отметили ночь ахья (Ночь бодрствования) Рамазана.

Как сообщает Report, сотни людей, собравшихся в мечети "Мешеди Дадаш" в Насиминском районе Баку, выполнили соответствующие обряды, прочитали молитвы, рассказали о достоинствах ночей ахья.

Ночь ахья также отметили в сумгайытской мечети "Джума".

Отметим, что в одну из ночей месяца Рамазан Всевышний ниспослал пророку Мухаммеду (с) первые суры Священного Корана. Эта ночь называется Ляйлятуль-гадр (Ночь Гадр) - Ночь могущества и предопределения, и считается самой значимой ночью. В какую из ночей было ниспослание, неизвестно, но считается, что оно приходится ближе к окончанию месяца Рамазан. В некоторые из этих ночей, в арабском языке это называется "ахья" – бодрствование, верующие не спят.

Однако дело не ограничивается простым бодрствованием. В эту ночь верующие проводят в поклонении, молитвах, возмещают пропущенные намазы, поминают Аллаха (зикр), просят о прощении грехов, читают Священный Коран.

Представляем вниманию читателей материалы, подготовленные сотрудниками Report в Баку и Сумгайыте.

Орхан Расифоглу, Пейман Ализаде



