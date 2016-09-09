В Азербайджане в продажу поступили школьные учебники - РЕПОРТАЖ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Всего через 6 дней в Азербайджане начнется новый 2016/2017-й учебный год. Одной из проблем, беспокоящих родителей перед началом нового учебного года, является плохое и непригодное состояние учебников, выдаваемых детям. Родители, имеющие возможность, сами решают эту проблему - они покупают необходимые учебники своим детям в магазине. Однако есть такие родители, которые не имеют возможности покупать книги.

Сотрудник Report побывала в нескольких магазинах и поинтересовалась учебниками, поступившими в продажу.

В магазинах, где мы побывали, продавались учебники по любым предметам для всех классов.

Стоимость учебников начиналась от 3 манатов. Самые дорогие учебники продавались за 6,5-7 манатов.

"Мы не знаем, откуда завозят эти книги, наше дело - продавать их"

Продавцы магазинов отметили, что на продажу поступило достаточное количество учебников: "Родители заявляют, что выданные им учебники находятся в ужасном состоянии. Мы не знаем откуда и как поступают эти книги, наше дело - продавать их".

"Было бы лучше оставлять книги у учеников, а не собирать их ежегодно"

Родитель Насими Мехдиев заявил, что неоднократно был вынужден покупать учебники из-за того, что выданные учебники были в непригодном состоянии: "Было бы лучше оставлять книги у учеников, а не собирать их ежегодно. Это позволило бы нашим детям повторять пройденный материал".

Учительница начальных классов, которая не захотела назвать свое имя, пожаловалась на цены рабочих тетрадей: "Родители вынуждены покупать рабочие тетради. Рабочие тетради очень дорогие. Следует решить эту проблему".

Что говорит министерство?

По информации министерства образования, в этом году изданы 6 623 135 экземпляров новых учебников в 261 наименовании.

В связи с этим вопросом агентство Report 26 августа этого года адресовало запрос в сектор по связям с общественностью информационного отдела министерства образования. Однако министерство не ответило на запрос, несмотря на то, что прошло две недели.

Отметим, что в Турции выданные школьникам книги не собираются в конце года. В новом учебном году всем школьникам выдаются новые книги.

Фото: Фири Салим