Уголок ремесленничества Азербайджана - село Демирчи - ФОТО - ВИДЕО

Шамахы. 6 ноября. REPORT.AZ/ Мы проложили свой путь через берег реки Пирсаатчай, со склона Большого Кавказского хребта, так как здесь расположено село Демирчи. Оно считается одним из самых древних сел Шамахинского района. Раньше село называлось Гюнейчай, а затем было переименовано на Демирчи, поскольку кузнечное ремесло здесь было широко распространено.

Село расположено на краю древнего Шелкового пути и на его территории было несколько караван-сараев. Многие древние постройки в Демирчи и памятники местного значения были уничтожены при СССР. Сельское население имеет свои традиции и культуру. Осуществлен ряд мероприятий, направленных на восстановление и охрану исторического облика села. В первую очередь восстановлена мечеть. Демирчинская мечеть была построена в 755 году. Она являлась не только одним из старейших религиозных заведений Азербайджана, но и была местом веры местных жителей. Работы в селе Демирчи были осуществлены в нескольких направлениях и носили комплексный характер.

Здесь также осуществляет деятельность публичное юридическое лицо ABAD, созданное при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, которое предусматривает создание семейного бизнеса и продажу продукции от этого бизнеса.

Кроме того, туристам предлагаются различные сувениры и готовая продукция охватывает все регионы.

В селе для туристов организованы места для отдыха и развлечения.

В селе также открыта выставка из экспонатов Шамахинского историко-краеведческого музея, которая создаст у туристов обширное представление о древней истории Шамахы.

Таким образом, условия, созданные в туристической инфраструктуре в селе Демирчи, в очередной раз подтверждают, что созданная за короткое время в различных регионах Азербайджана идеальная инфраструктура для туристического маршрута и современные объекты для размещения туристов дают свои плоды. А это открывает широкие возможности для представления туристам древней и богатой культуры Азербайджана, разнообразия национальной кухни и гостеприимства нашего народа.