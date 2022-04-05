Участник Апрельских боев: После шести месяцев комы я был готов вновь броситься в бой

"Апрельские бои стали предвестниками Второй Карабахской войны. Мы шли на войну с одной-единственной целью - победить!" Об этом в интервью Report рассказал майор запаса Азербайджанской Армии Асиф Расулов, полгода пролежавший в коме после тяжелого ранения,

"Апрельские бои стали предвестниками Второй Карабахской войны. Мы шли на войну с одной-единственной целью - победить!"

Об этом в интервью Report рассказал майор запаса Азербайджанской Армии Асиф Расулов, полгода пролежавший в коме после тяжелого ранения, полученного в Апрельских боях.

“Апрель для меня священный месяц. Каждый год я испытываю особую гордость в апреле. 1 апреля мы получили приказ предотвратить контратаку противника. Этот день был особо значимым для нас. Мы с боевыми товарищами перешли в наступление в Талышском направлении. Освободили село Талыш и высоты. Мы шли вперед с чувством радости и гордости. К сожалению, многие мои друзья, боевые товарищи погибли, да упокоит их души Всевышний. Поверьте мне, боевой дух в нашей армии был очень высок. Начальником штаба нашего корпуса был наш Национальный герой генерал-майор Полад Гашимов. Он был прекрасным командиром и отважным бойцом. Солдаты и офицеры готовы были пойти с ним даже на смерть. Наши солдаты проявили в Апрельских боях недюжинную смелость и отвагу. Я был свидетелем тому, как наши самоотверженные бойцы бросались под танки с гранатой во имя освобождения наших земель. Некоторые загораживали собой боевых товарищей. Мы самоотверженно сражались, доказав врагу и всему миру, какая у нас могучая армия”.

A.Расулов рассказал о своем ранении в Апрельских боях. Он сообщил, что 5 апреля примерно в 06:00 утра получил ранение в спину противотанковой ракетой на талышском направлении: "Раненного, меня погрузили в военную машину, очнулся я уже в госпитале. Полгода я провел в коме. Узнав об этом, я был в шоке. Меня одолевало желание подняться и кинуться в бой".

A.Расулов отметил, что всегда мечтал об освобождении наших земель: "В этом состояла моя цель. По заключению военно-врачебной комиссии меня уволили из рядов армии. Апрельские бои стали предвестниками Второй Карабахской войны. Спустя несколько лет после Апрельских боев началась Отечественная война. Тогда я решил для себя, что должен непременно участвовать в боях. Я пошел в военкомат и записался добровольцем в армию. Не дождавшись ответа, я отправился в Физулинский район, где шли бои. Мне сказали, что мои документы не были подтверждены, и я должен вернуться. Но несмотря ни на что, я ринулся в бой. Я не мог вернуться, не завершив начатое. Слава богу, мы освободили наши земли, моей радости нет предела. Мы гордимся одержанной победой”.