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    Сражающаяся турецкая армия и завоеванная свобода - ФОТОРЕПОРТАЖ

    После артиллерийских и авиаударов турецкой армии и коалиционных сил первыми в Джераблус вошли туркманы

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ После операции по очистке района Джераблус на севере Сирии от террористов ИГ первым в район вошел Султан Мурад Тугайы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, состоящее из туркманов данное военное формирование сражается с террористами в составе Свободной сирийской армии.

    После артиллерийских и авиаударов турецкой армии и коалиционных сил бойцы Султана Мурада Тугайы первыми вошли в район.

    Предлагаем вниманию читателей первые фото после боев за освобождение Джераблуса и освобождения района от террористов.

    Люди с синими повязками на руках - туркманы, а с красными - арабы. 

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