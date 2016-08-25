Сражающаяся турецкая армия и завоеванная свобода - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ После операции по очистке района Джераблус на севере Сирии от террористов ИГ первым в район вошел Султан Мурад Тугайы.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, состоящее из туркманов данное военное формирование сражается с террористами в составе Свободной сирийской армии.

После артиллерийских и авиаударов турецкой армии и коалиционных сил бойцы Султана Мурада Тугайы первыми вошли в район.

Предлагаем вниманию читателей первые фото после боев за освобождение Джераблуса и освобождения района от террористов.

Люди с синими повязками на руках - туркманы, а с красными - арабы.